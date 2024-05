Il ministero dello Sport proporrà una nuova idea per controllare i conti dei club di Serie A e non solo. Allarme in Italia, a rischio l’autonomia dello sport dalla politica. Tuttosport dà informazioni sulla questione.

POLITICA – Il governo attacca l’autonomia del calcio italiano. In Spagna ciò già avviene, anche in Gran Bretagna i controlli sulla Premier League stanno aumentando. Qui il Ministero dello Sport sta elaborando un testo legislativo per l’introduzione di un’‘Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche‘. La bozza sarà presa in considerazione nel prossimo Consiglio dei ministri, dedicato tutto allo sport. La possibilità è che la Covisoc, Commissione di vigilanza della Figc, venga definitivamente abolita. Tutto questo è conseguenza del clima creatosi intorno a Gabriele Gravina, il presidente della Figc contro cui si sta muovendo il centro-destra. La lotta parte da Claudio Lotito al senato. Questa agenzia potrà avere massimo 30 dipendenti e sarà un collegio formato da un presidente e altri due componenti scelti dal governo per una durata di quattro anni. Solo chi non ha avuto nei due anni precedenti ruoli presso Coni, Federazioni o altre leghe sportive potrà avere l’incarico. I club dovranno pagare per il funzionamento di questo sistema 2.5 milioni di euro all’anno. Cio, Fifa e Uefa potrebbero intervenire per evitare che sia lesa l’autonomia dello sport dalla politica. Intanto lo stesso Gravina ha convocato una riunione a Roma tra tutte le componenti federali.

fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi