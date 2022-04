Serie A, la classifica aggiornata dopo la 32ª giornata: l’Inter avanza, -2!

La doppietta di Arnautovic in Bologna-Sampdoria (vedi articolo) ha concluso la trentaduesima giornata di Serie A: classifica in chiave Inter già definita da ieri, con lo 0-0 del Milan che porta i nerazzurri a -2. E mercoledì c’è l’esito del CONI sul ricorso per la partita non giocata al Dall’Ara.

Empoli-Spezia 0-0

Inter-Verona 2-0 22′ Barella, 30′ Dzeko

Cagliari-Juventus 1-2 10′ Joao Pedro (C), 45′ de Ligt, 75′ Vlahovic

Genoa-Lazio 1-4 31′ Marusic, 45′ +1, 63′, 76′ Immobile, 68′ aut. Patric (G)

Napoli-Fiorentina 2-3 29′ Gonzalez, 58′ Mertens (N), 66′ Ikoné, 72′ A. Cabral, 84′ Osimhen (N)

Sassuolo-Atalanta 2-1 24′, 61′ Traoré, 93′ Muriel (A)

Venezia-Udinese 1-2 35′ rig. Deulofeu, 86′ Henry (V), 94′ Rodrigo Becao

Roma-Salernitana 2-1 22′ Radovanovic (S), 22′ Carles Pérez, 85′ Smalling

Torino-Milan 0-0

Bologna-Sampdoria 2-0 61′, 76′ Arnautovic

CLASSIFICA SERIE A

Milan 68

Inter 66 *

Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina 53 *

Atalanta 51 *

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 39 *

Bologna 37 *

Udinese 36 *

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22 *

Genoa 22

Salernitana 16 **

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

TRENTATREESIMA GIORNATA SERIE A

Spezia-Inter venerdì 15 aprile ore 19

Milan-Genoa venerdì 15 aprile ore 21

Cagliari-Sassuolo sabato 16 aprile ore 12.30

Sampdoria-Salernitana sabato 16 aprile ore 14.30

Udinese-Empoli sabato 16 aprile ore 14.30

Fiorentina-Venezia sabato 16 aprile ore 16.30

Juventus-Bologna sabato 16 aprile ore 18.30

Lazio-Torino sabato 16 aprile ore 20.45

Napoli-Roma lunedì 18 aprile ore 19

Atalanta-Verona lunedì 18 aprile ore 21