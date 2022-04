Cassano su Conte: «La fortuna dell’Inter si trova al Brentford! E Gosens…»

Cassano commenta la situazione in vetta alla classifica di Serie A tornando a considerare l’Inter favorita. L’ex attaccante nerazzurro, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, mandando una frecciatina a Conte, comunque elogiato per il lavoro fatto al Tottenham. Ed esprime qualche perplessità anche su Gosens

DERBY DI MILANO – Lotta Scudetto a tre in Serie A che diventa a due secondo Antonio Cassano: «La sconfitta del Napoli secondo me la elimina dalla lotta Scudetto. Ora solo il Milan può giocarsi il tricolore con l’Inter, che ha il destino nelle proprie mani. E vincendo a Bologna andrebbe a +3 sul Napoli a sei giornate dalla fine. Poi l’Inter ha un calendario più facile. Solo il Milan resta agganciato all’Inter ma ha il calendario più difficile nelle ultime giornate. È un campionato di merda… bellissimo per chi non guarda le partite!».

NAPOLI SENZA CAMPIONI – Cassano spiega perché considera già fuori dai giochi il Napoli: «Ivan Perisic ha 33 anni, avete visto cos’ha combinato con l’Hellas Verona sabato!? Come Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu e altri. Sono giocatori forti che, in un momento di difficoltà come a Torino, vincono 0-1 contro la Juventus giocando male. E poi si confermano una settimana dopo a San Siro dominando. Questi sono campioni! Al Napoli questi due-tre giocatori così mancano…».

UN ANNO DOPO – Infine, Cassano dà il meglio di sé su un argomento che ha a cuore: «L’Inter ha avuto una sola fortuna: l’anno scorso, quando a metà stagione ha inserito quello che gli ha risolto la stagione e ora è al Brentford (si riferisce a Christian Eriksen, ndr). Sapete come la penso su Antonio Conte, dai. Quale mentalità vincente ha l’Inter ora? Quest’anno stava facendo disastri!». Questa la risposta data all’amico Nicola Ventola, secondo cui l’Inter ha una mentalità vincente grazie allo Scudetto vinto nella passata stagione con Conte alla guida. Inoltre, Cassano esprime una perplessità: «Quel genio di Gian Piero Gasperini ha fatto diventare un giocatore da Nazionale Tedesca anche Robin Gosens, che non so se all’Inter sarà lo stesso calciatore visto all’Atalanta. Ve lo dico ora…».