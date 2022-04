Arnautovic protagonista a poche ore dalla verità su Bologna-Inter: 2-0, Sampdoria KO!

Arnautovic sta trascinando il Bologna verso la parte sinistra della classifica di Serie A, dove si trova l’Inter in attesa di conoscere l’esito del ricorso. Il 2-0 di Bologna-Sampdoria è la bella notizia in casa rossoblù prima della verità su Bologna-Inter

DOPPIA CIFRA – A Bologna i padroni di casa ringraziano la stella di Marko Arnautovic, autore di una doppietta nella ripresa. L’ex attaccante austriaco dell’Inter risolve la pratica Sampdoria decidendo la partita in un quarto d’ora, tra il 61′ e il 76′. C’è la firma di Arnautovic nel 2-0 di Bologna-Sampdoria, che chiude la 32ª giornata di Serie A (vedi classifica aggiornata). Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sale a quota 37 punti, che valgono il dodicesimo posto in solitaria. Sempre con una partita in meno, quella Bologna-Inter su cui nelle prossime ore si pronuncerà il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (vedi articolo). E ogni scenario è possibile, al momento. La Sampdoria di Marco Giampaolo, invece, resta bloccata al diciassettesimo posto con 29 punti, a +7 dall’incubo Serie B. Inoltre, con questa doppietta l’ex nerazzurro Arnautovic va in doppia cifra in Serie A: sono 11 i gol segnati in campionato, 12 quelli stagionali con la maglia del Bologna (1 in Coppa Italia, ndr). In attesa della “sua” Bologna-Inter…