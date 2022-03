Bologna-Inter si recupera ma il CONI potrebbe assegnare lo 0-3 a tavolino – CdS

Bologna-Inter, la Lega Serie A si è portata avanti con il lavoro e nella giornata di ieri ha fissato le date “ufficiali” dei recuperi (vedi QUI). Ma come sottolineato ieri dalla nostra redazione e confermato anche dal Corriere dello Sport, il CONI potrebbe ancora assegnare lo 0-3 a tavolino in favore dei nerazzurri.

IL RECUPERO – Bologna-Inter si dovrebbe giocare il 27 aprile, ma secondo il quotidiano romano non è detto che si giocherà. Il condizionale resta d’obbligo perché il 13 aprile di fronte al Collegio di Garanzia del CONI, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, l’Inter discuterà il ricorso presentato il 21 marzo nel quale chiede il 3-0 a tavolino. In attesa del CONI, dunque, la Lega Serie A ha deciso di portarsi avanti con il lavoro, fissando le date dei possibili recuperi. Ma il Corriere dello Sport ci tiene a ribadire, ancora una volta: eventuali recuperi perché, in caso di 3-0, sarebbero chiaramente cancellati. In via Rosellini hanno voluto agire con un certo preavviso per consentire alle squadre di avere un lasso di tempo ritenuto congruo per organizzarsi logisticamente. Senza questa mossa, fissare i recuperi il 14 aprile, avrebbe comportato slittamenti a maggio visto il poco tempo dato ai club.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

