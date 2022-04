Caicedo aggiorna le sue statistiche con l’Inter (nei minuti di riscaldamento)

Caicedo forse pensava di ritagliarsi più spazio a Milano. O almeno lo sperava. Soprattutto per via della presenza di Inzaghi in panchina. Così finora non è stato. E a otto-nove partite dalla fine c’è curiosità nel capire quante occasioni avrà a disposizione per giocarsi le sue chance

PUNTA FANTASMA – C’è ma non si vede. E se si vede, sicuramente non è in campo a giocare a calcio. L’avventura di Felipe Caicedo (vedi focus) con la maglia dell’Inter è ferma all’ingresso disperato nell’ultima partita prima della sosta. Quella contro la Fiorentina, terminata 1-1 con non pochi rimpianti. E le sue statistiche si sono bloccate lì, senza possibilità di modifica. Tranne quelle legate al riscaldamento. Perché Caicedo si riscalda, ma poi non entra. Per un motivo o un altro. Ad esempio l’infortunio o l’affaticamento di un compagno di squadra, che obbliga Simone Inzaghi a un altro cambio. Gli unici minuti in cui Caicedo può dimostrare qualcosa, per ora, sono quelli a bordocampo. L’Inter oggi ha finalmente cinque attaccanti a disposizione, ma le scelte di Inzaghi non prevedono esperimenti. Anzi, per certi versi le punte sono addirittura sei, ma la terza – anzi quarta – oggi è Ivan Perisic (vedi focus). Caicedo potrebbe invertire le gerarchie solo nei confronti di Alexis Sanchez, messo ai margini nelle ultime due giornate. Addirittura più del classe ’88 ecuadoriano. A La Spezia può scoccare l’ora di Caicedo dalla panchina nel finale? Di scaldare, si scalderà sicuramente. L’ingresso, però, dipende dalla situazione in cui verterà la partita…