Lippi: «Inter molto in palla, Verona dominato. Inzaghi? Diverso da Conte»

Marcelo Lippi, in collegamento su Supertele a Dazn, ha analizzato il momento delle tre in vetta al campionato. Inter più in palla, poi una considerazione su Inzaghi

IN PALLA − Lippi ritiene la squadra di Inzaghi quella che sta meglio: «In questo periodo, l’Inter la vedo più in palla di tutte. E’ più rabbiosa e grintosa, ha fatto due ottime partite contro Juventus e Verona. Col Verona, che sta facendo una grandissima stagione, ha dominato la partita. Al momento, indipendentemente dalla favorita che cambia sempre, l’Inter mi sembra quella più in palla. Simone Inzaghi? Ha una maniera diversa di giocare da Antonio Conte, li impegna tutti e sta facendo veramente molto bene».