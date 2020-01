Sensi torna dal 1′, ma l’Inter perde D’Ambrosio: ecco i tempi di recupero

Sensi è la più importante novità nerazzurra in vista di Napoli-Inter. Come riportato da Marco Barzaghi – giornalista di “Sport Mediaset”, Conte è pronto a schierarlo dall’inizio. Meno positive le notizie che riguardano lo stop di D’Ambrosio

NOTIZIE DALL’INFERMERIA – Non solo mercato per l’Inter (vedi articolo), la testa va ovviamente alla prossima trasferta. Antonio Conte pensa alla sfida contro il Napoli, prima partita del 2020 nerazzurro. Le buone notizie arrivano da Stefano Sensi, che (quasi sicuramente) tornerà titolare in Napoli-Inter dopo il lungo stop. Buone notizie anche da Kwadwo Asamoah, che è tornato in gruppo dopo il riposo preventivo di Capodanno. Meno buone le novità che riguardano Danilo D’Ambrosio, fermatosi ieri (vedi comunicato ufficiale). Il jolly difensivo nerazzurro starà fuori almeno tre settimane a causa del risentimento muscolare patito.