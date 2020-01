Eriksen spinto all’Inter già a gennaio, ma Conte ha altre idee: il punto – SM

Eriksen è la suggestione invernale dell’Inter per il centrocampo, anche se prima bisogna fare i conti con più di un fattore. Come appreso da Marco Barzaghi – giornalista di “Sport Mediaset” -, le preferenze di Conte vanno in un’altra direzione. In attesa di avere a disposizione il budget da investire

AFFARE IN SALDO – Non solo sogno estivo. C’è un piccolo spiraglio per portare Christian Eriksen a Milano già a gennaio. Si tratta della soluzione preferita dal Tottenham per recuperare circa 20 milioni di euro anziché perderlo a parametro zero a luglio. L’Inter in questo modo anticiperebbe la forte concorrenza di Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid e della solita Juventus, ovviamente. Tutti pronti a riempire di milioni il centrocampista danese. Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano da mesi a questa operazione. L’offerta estiva dell’Inter per convincere il classe ’92 degli Spurs sarà di 10 milioni più ricchi bonus a Eriksen e una robusta commissione all’agente, che diminuirebbe in caso di trasferimento subito.

PREFERENZA DI CONTE – Nonostante l’opzione Eriksen a gennaio, Antonio Conte continua preferire sempre Arturo Vidal, considerato – tra i due – l’ideale per caratteristiche nel centrocampo dell’Inter. Per il centrocampista cileno bisogna aspettare le novità da Barcellona dopo la Supercoppa Spagnola. E poi si cerca sempre un esterno a tutta fascia. Nel frattempo c’è fretta di cedere velocemente gli esuberi. Oltre a Gabigol, appena rientrato dal prestito al Flamengo, anche Matteo Politano (piace alla Roma) è in uscita. Il tesoretto in arrivo da queste cessioni servirà per finanziare il colpo interista a gennaio. Eriksen o Vidal? Lo decideranno Marotta e Conte.