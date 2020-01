Gattuso in emergenza, Napoli senza difesa (e non...

Gattuso in emergenza, Napoli senza difesa (e non solo) per l’Inter: le scelte

Il Napoli di Gattuso dovrà riadattare la propria formazione-tipo per affrontare l’Inter di Conte. Come riportato da “Sport Mediaset”, gli infortuni condizioneranno le scelte nella prima partita del nuovo anno

FORMAZIONE DA (RI)FARE – Problemi per Gennaro Gattuso in vista della sfida di lunedì sera contro l’Inter allo Stadio “San Paolo”. Sembra quasi impossibile recuperare i difensori centrali Nikola Maksimovic e soprattutto Kalidou Koulibaly, destinati al forfait. Per questo motivo Kostas Manolas verrà affiancato da Sebastiano Luperto al centro della linea difensiva a quattro. I problemi sono estesi a centrocampo e attacco. Infatti, Fabian Ruiz influenzato e Dries Mertens difficilmente saranno della partita. Ci sarà invece Allan in mezzo al campo. Ben diversa la situazione presentata oggi ad Antonio Conte, che deve rinunciare solo a un elemento (vedi articolo).