Zanetti: “Tifosi Inter vogliono vincere subito, tempo a Conte! Su Icardi…”

Zanetti – intervistato dall’emittente argentina TyC Sports -, parla della prima parte di stagione dell’Inter dopo l’arrivo di Conte. Non mancano i riferimenti agli obiettivi stagionali e nemmeno un commento sulle scelte in attacco. Da Icardi a Lukaku, la certezza si chiama Lautaro Martinez

OBIETTIVI INTER – C’è soddisfazione in casa nerazzurra per quanto fatto finora, parola di Javier Zanetti: «Questo è un anno importante per noi perché è iniziata una nuova avventura con Antonio Conte come allenatore. Per ora stiamo dimostrando di voler essere protagonisti in campionato. Conte è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza e in questo momento le cose stanno andando davvero molto bene. Però siamo solo a metà stagione. Adesso pensiamo a far bene contro il Napoli lunedì sera alla ripresa del campionato. Ma l’idea è competere in Serie A, in Coppa Italia e in Europa League. Poter essere protagonisti e fare dei buoni risultati. La Champions League ha lasciato un gusto amaro soprattutto per come è finita, perché eravamo in un gruppo difficile con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Abbiamo fatto buone partite contro Barcellona e Borussia Dortmund, ma nel calcio non si può mai sapere. Ora dobbiamo fare bene in Europa League che è sempre una competizione importante, speriamo di andare avanti e arrivare in finale».

STRATEGIA CONDIVISA – Zanetti viene interpellato sulla difficile sfida tricolore: «La Juventus ha una squadra molto competitiva e ha molti ricambi. Per il momento i risultati ci stanno aiutando. È tutto frutto del lavoro che si sta facendo con un allenatore che conosce molto bene il calcio italiano. Speriamo di poter lottare fino alla fine dell’anno alla pari con la Juventus. I tifosi interisti, come i tifosi in tutte le altre parti del mondo, vogliono vincere nell’immediato, ma in un processo di crescita ci vuole tempo. Sta nell’intelligenza della società e di noi dirigenti, che abbiamo imparato dal passato. Dobbiamo dare il tempo al nostro allenatore di trasmettere le sue idee ai giocatori. Non dobbiamo compromettere questa idea, serve tempo. E sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo darà risultati».

ATTACCO RIVOLUZIONATO – La chiosa di Zanetti è sulle scelte di mercato in avanti: «Lautaro Martinez sta facendo cose importanti. Ha solo 22 anni, sta dimostrando cose molto buone e ha un grande futuro davanti. Lautaro ha ancora molte cose da dare ed è sulla buona strada. Siamo contenti reciprocamente. Sapevamo che Lautaro Martinez sarebbe diventato il giocatore che è diventato ora. Si è adattato molto velocemente a un calcio molto competitivo come quello italiano. Lo sapevamo ed è importate non solo per la storia dell’Inter ma anche per quella della Nazionale Argentina. Il cambio estivo? Stiamo parlando di tre grandi attaccanti. Romelu Lukaku con Lautaro si integra molto bene grazie anche al lavoro dell’allenatore e sta dando grandi risultati sul campo di gioco. Ma anche Mauro Icardi è un attaccante importante. E anche Icardi ha fatto molto bene quando ha giocato con Lautaro. Quando hai giocatori di questa qualità è sempre più facile. Quando abbiamo deciso di prendere Lukaku sapevamo che poteva integrarsi bene con l’idea del nostro allenatore e lo sta dimostrando in campo. Il presente dell’Inter con Lautaro Martinez e Lukaku è molto buono. Lucas Martinez Quarta in difesa? Per un club come l’Inter è un giocatore che può essere nel nostro radar, ma non voglio creare false aspettative. Sta emergendo e i grandi club lo stanno osservando».