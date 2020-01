D’Ambrosio primo infortunato del 2020: salta Napoli-Inter, le condizioni

Condividi questo articolo

D’Ambrosio salterà Napoli-Inter di lunedì sera. Il difensore campano si è procurato un infortunio in allenamento e questa mattina ha svolto gli esami strumentali per capirne l’entità. Per quanto riguarda i tempi di recupero sono da valutare, potrebbe rientrare sabato 11 per la partita con l’Atalanta. Ecco le condizioni.



IL COMUNICATO – “Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore sarà rivalutato nella prossima settimana”.

Fonte: Inter.it