Eriksen, Inter orientata a correre un rischio! La posizione del Tottenham

Eriksen, un sogno e una suggestione per l’Inter. Fabrizio Romano, inviato di “Sky Sport”, ha parlato delle possibilità nerazzurre per arrivare al centrocampista del Tottenham in estate con il club inglese che preferisce la cessione remunerativa immediata

TEMPISTICHE DIFFERENTI – Christian Eriksen è il profilo del giocatore di qualità che l’Inter sta cercando. I contatti con l’entourage del danese sono partiti, con l’obiettivo di sondare i margini di manovra per quella che si presenta come opportunità da cogliere. Il problema in questo caso è che il Tottenham vuole evitare di perderlo a parametro zero e preferisce la cessione nel mercato di gennaio. A maggior ragione dopo il rifiuto del rinnovo di contratto da parte di Eriksen. La richiesta economica degli Spurs ammonta a 20 milioni di euro, l’Inter però sembra orientata a puntare sulla chiusura a zero in estate. La società nerazzurra è consapevole della concorrenza estiva da affrontare e dovrà fare in fretta, tante squadre si sono informate. Manchester United e Paris Saint-Germain su tutte. La strategia nerazzurra andrà a segno oppure no? In attesa di capire cosa succederà anche sul fronte Arturo Vidal che l’Inter è decisa a prendere subito (QUI le ultime notizie).

Fonte: Sky Sport – Fabrizio Romano