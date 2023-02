Sampdoria-Inter, Stankovic rilancia Murillo: la probabile formazione − CdS

Questa sera Sampdoria e Inter scenderanno in campo nel posticipo del lunedì che chiuderà la ventiduesima giornata di campionato. Per cercare di fare lo sgambetto alla sua ex squadra, Dejan Stankovic secondo la probabile formazione proposta questa mattina dal Corriere dello Sport, dovrebbe riproporre quasi la stessa formazione di Monza, con due soli cambi.

LA PROBABILE FORMAZIONE − La Sampdoria nell’ultima giornata di campionato ha dato qualche piccolo segnale di ripresa. Contro il Monza la squadra di Dejan Stankovic ha mostrato ancora tanto carattere sfiorando una clamorosa vittoria in trasferta. Solo il rigore di Pessina nel finale di gara ha negato ai blucerchiati quella che sarebbe stata una vittoria importantissima. L’allenatore serbo è pronto quindi a ripartire da quanto di buono visto nell’ultima sfida, per cercare di fare uno sgambetto alla sua ex Inter. Contro i nerazzurri, infatti, dovrebbero essere confermati quasi in blocco gli stessi undici della scorsa settimana, tranne qualche differenza dovuta alle assenze. A centrocampo la Sampdoria dovrà fare a meno dello squalificato Leris che probabilmente verrà sostituto dal giovane Zanoli. In difesa invece dovrebbe esserci il ritorno da titolare dell’ex nerazzurro Jeison Murillo al posto di Omar Colley, che in settimana si è accasato al Besiktas.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli, Cuissance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Fonte: Corriere dello Sport.