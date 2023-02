Cerruti: «Inter, stagione non soddisfacente anche con Coppa Italia! Il minimo…»

Alberto Cerruti opinionista di “Radio Anch’io Sport”, in diretta su Rai Radio 1 ha giudicato in maniera negativa la stagione dell’Inter nonostante sia seconda in Serie A, agli ottavi di finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia.

STAGIONE DEUDENTE – Cerruti critica aspramente l’Inter di Simone Inzaghi, sottolineando solo gli errori di inizio stagione e non considerando la situazione attuale della squadra nerazzurra ancora in corsa su tre fronti: «Il campionato dell’Inter rimane deludente perché ha perso sei partite, quattro nelle prime otto giornate. Il secondo posto è il minimo. Avrà ancora la possibilità di vincere la Coppa Italia, ma complessivamente non può essere una stagione del tutto soddisfacente. Da capire quanto andrà avanti in Champions League perché anche in quel caso avrà l’opportunità di superare il turno con il Porto».