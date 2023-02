Con Mkhitaryan a riposo Inzaghi ritrova la sua arma tattica principale

Henrikh Mkhitaryan in Sampdoria-Inter (stasera alle 20.45) partirà con ogni probabilità dalla panchina. Inzaghi potrà così tornare a usare l’armeno secondo i piani.

MERITATO RIPOSO – Il ritorno di Marcelo Brozovic è una buona notizia per l’Inter, e anche per Henrikh Mkhitaryan. Che ora potrà riposarsi un po’, dopo diversi mesi di straordinari a causa dell’infortunio del croato. L’armeno è infatti tra gli undici nerazzurri titolari ininterrottamente dal 6 novembre scorso. Ossia dalla sconfitta esterna contro la Juventus. Dal quel giorno, il 22 è partito dal 1′ in tutte le dodici partite disputate dall’Inter. E rimanendo sempre in campo per più di un’ora. Non il massimo per un giocatore di 34 anni, che solo grazie alla sconfinata intelligenza che lo contraddistingue è riuscito a non sopperire atleticamente. Ora potrà riposarsi, restituendo a Simone Inzaghi una soluzione in più.

ARMA PREZIOSA – Già stasera in Sampdoria-Inter il centrocampo nerazzurro ritornerà all’assetto originario. Con Brozovic a tenere le fila del gioco, e gli scudieri Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu a lato. Mkhitaryan tornerà così ad essere la prima opzione dalla panchina. Specialmente se Brozovic non dovesse avere ancora i novanta minuti nelle gambe. Basterà invertirlo con Calha, inserendo l’armeno. Che potrà così mettere la sua intelligenza al servizio della squadra a gara in corso. Entrando in campo al picco della lucidità fisica. Diventando un’arma tattica di capitale importanza nell’ultima mezz’ora. Un lusso che non tanti colleghi di Inzaghi possono permettersi.