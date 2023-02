Capello: «Napoli corre e altre inseguono. Fuorigioco millimetro in Serie A…»

Fabio Capello ospite sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso una sua opinione per quanto riguarda la lotta al vertice in Serie A con il Napoli sempre più primo in classifica. Poi un pensiero anche sul fuorigioco millimetrico (basti pensare al gol annullato a Lautaro Martinez contro il Milan).

LOTTA AL VERTICE – Fabio Capello parla così della lotta scudetto in Serie A e non solo: «Il Napoli continua a correre mentre le altre di volta in volta hanno rallentato e sbagliato nei momenti cruciali, non partecipa praticamente nessuno. Nella seconda parte del campionato ci sarà una rincorsa per il secondo posto e basta. Fuorigioco millimetrici? Vanno cambiati. Fa tristezza vedere che i gol vengono annullati per questo motivo. Va studiata meglio la posizione del corpo e quindi prendere una decisione più seria, perché sembra qualcosa indecifrabile. Bisognerà studiare qualcosa di diverso».