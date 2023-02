Sampdoria-Inter, Rodriguez non ancora pronto. Coppia d’attacco scontata – TS

Dopo aver analizzato la situazione in difesa per quanto riguarda la Sampdoria (vedi QUI), in attacco, invece, la situazione è ben diversa. Soprattutto dopo l’arrivo di Jesé Rodriguez, che però difficilmente sarà in condizione subito di giocare. In attacco, però, la coppia che scenderà in campo contro l’Inter pare quasi scontata secondo Tuttosport.

IN ATTACCO – Nonostante i problemi in difesa, Dejan Stankovic è pronto ad affrontare l’Inter, dove avrà a disposizione anche il nuovo acquisto Jese Rodriguez, che però non gioca una gara ufficiale da dicembre e ora avrà bisogno di ritrovare la condizione fisica. Probabile che in attacco partano dall’inizio Lammers e Gabbiadini, con Quagliarella pronto a entrare dalla panchina. L’esperto attaccante e capitano della squadra è reduce da una settimana intensa di lavoro e alla fine dovrebbe essere tra i disponibili della sfida.

Fonte: Tuttosport – Marco Bisacchi