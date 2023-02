Sampdoria senza difesa! Assenze, cessioni e squalifiche: pronto ex Inter – TS

Sampdoria in totale emergenza in difesa in vista della sfida di lunedì contro l’Inter. Tra cessioni di mercato, squalifiche e infortuni, Dejan Stankovic dovrà reinventarsi una difesa tutta nuova. Secondo Tuttosport questa mattina, pronto un ex giocatore nerazzurro.

SENZA DIFESA – Emergenza in difesa per la Sampdoria di Dejan Stankovic in vista della sfida casalinga contro l’Inter. Considerando l’indisponibilità dell’infortunato Gunter, lo stato influenzale di Murru che ieri non si è allenato e la cessione di Colley al Besiktas, riducono ai minimi termini le possibilità di scelta per il tecnico blucerchiato. Inoltre, anche la squalifica di Leris non permette nemmeno l’arretramento di Zanoli. A questo punto Stankovic sarà costretto a rispolverare l’ex Inter Jeison Murillo, che non gioca dallo scorso 8 gennaio contro il Napoli. Con il colombiano completeranno il reparto anche Amione e Nuytinck nella difesa a tre.

Fonte: Tuttosport – Marco Bisacchi