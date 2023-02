Brozovic pronto a tornare. E sul mercato ha già messo tutto in chiaro con l’Inter – TS

Anche se l’Inter continua a pensare a Franck Kessié, Marcelo Brozovic di andare via proprio non ne vuole sapere. Anzi, secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato è pronto a tornare a giocare titolare.

RITORNO – Marcelo Brozovic è definitivamente tornato e domani contro la Sampdoria potrebbe tornare titolare (non accade dal 18 settembre). Nelle ultime stagioni è stato imprescindibile per tutti gli allenatori che lo hanno avuto, ma il rendimento di Hakan Calhanoglu da regista e la crescita di Kristjan Asllani, non rendono più la sua posizione imprescindibile. L’Inter, oggi, non lo ritiene più incedibile, ma il croato già nelle scorse settimane ha ribadito alla società la volontà di non volersi muovere. Anche quando si era fatto avanti il Barcellona proponendo uno scambio con Franck Kessié. Il piano ideale dell’Inter sarebbe quello di tenere Brozovic e inserire Kessie, per una mediana con sei giocatori di spessore da ruotare, ma se in estate da Barcellona arriverà un’apertura al trasferimento dell’ivoriano, ogni strada andrà tenuta presente

Fonte: Tuttosport – Federico Masini