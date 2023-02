Vidal, ci risiamo: l’ex Inter si offre a una nuova squadra. Già crisi con il Flamengo – TS

Arturo Vidal perde il pelo, ma non il vizio. Già aria di crisi tra lui e il Flamengo dopo una scenata con l’allenatore della squadra, e poi sui social si offre al Colo Colo. I dettagli raccontati nell’edizione odierna di Tuttosport.

FILM GI VISTO – Arturo Vidal pronto a cambiare ancora squadra? Come già successo ai tempi dell’Inter e non solo, il cileno è già stato avvertito dal Flamengo che non tollereranno altri comportamenti irrispettosi (dopo averlo già multato economicamente). Secondo quanto rivelato dal quotidiano di Torino, nei giorni scorsi il giocatore ha rivelato su Twitch di voler giocare al Colo Colo, club cileno nel quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Una mossa che, alla società brasiliana non è piaciuta per niente. Come se non bastasse Vidal si è anche scagliato pesantemente con il suo tecnico, Vitor Pereira, quando ha capito che questi non lo avrebbe fatto entrare in partita.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati