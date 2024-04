Lautaro Martinez-Thuram, rischio sovraccarico estivo: l’Inter li tiene stretti! – CdS

L’Inter avrà un’estate calda e carica di impegni, col rischio di perdere Lautaro Martinez e Marcus Thuram più del previsto. Corriere dello Sport spiega le intenzioni del club.

IMPEGNI – Il calendario dell’Inter si è rivelato particolarmente fitto d’impegno nel corso della stagione, e lo sarà altrettanto l’anno prossimo – visto che si allungherà fino al Mondiale della Fifa. Ma anche l’estate 2024 dei nerazzurri non sarà da meno. Nel periodo in cui i calciatori potrebbero – e dovrebbero – riposare, ecco che arrivano i tanti impegni con le Nazionali. Come sottolinea Corriere dello Sport, tra metà giugno e metà luglio ci saranno gli Europei e la Coppa America. Con la possibilità anche di disputare le Olimpiadi di Parigi subito dopo. Il rischio per l’Inter, ovviamente, è quello di tornare in campo a settembre con giocatori scarichi a livello di energie o, molto peggio, acciaccati da infortuni. Se queste sono le premesse, con anche il Mondiale della Fifa a metterci il carico la prossima stagione, l’Inter dovrà impegnarsi nel programmare una preparazione ad hoc. E anche nel cercare di allargare la rosa, sfruttandola poi al meglio con turnover e rotazioni.

Lautaro Martinez e Thuram, quanti impegni! L’Inter limita i danni

DESISTERE – Come se non bastasse questo da fare, sono gli stessi calciatori dell’Inter e a volersi mettere totalmente a disposizione per gli impegni delle Nazionali. È il caso, per esempio, di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che hanno apertamente dichiarato di essere a disposizione di Argentina e Francia per partecipare alle Olimpiadi. L’Inter, invece, vorrebbe che i due attaccanti, decisivi nella corsa per lo scudetto, rimanessero in Italia. Tanto da avere l’intenzione di lavorare diplomaticamente per scongiurare questo problema. L’Inter, infatti, proverà a parlare con le federazioni francese e argentina, per risparmiare la chiamata di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

NESSUN OBBLIGO – Poi, il club nerazzurro si rivolgerà direttamente ai due attaccanti, facendoli desistere dalla volontà. Tutto perché aggiungere un ulteriore carica ad un periodo già di per sé stressante potrebbe complicare ancor di più la prestanza fisica in vista della nuova stagione. Se il piano non dovesse avere buon fine, comunque, l’Inter potrà sempre opporsi alla chiamata delle Nazionali, semplicemente fermando la partenza di Lautaro Martinez e Thuram. Questo è possibile perché le Olimpiadi non sono data Fifa e quindi i club non hanno l’obbligo di rilasciare i calciatori. L’Inter, però, non vorrebbe arrivare a tanto, ecco perché proverà a muoversi in anticipo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno