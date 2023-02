Sampdoria-Inter, Inzaghi rilancia tre big: la probabile formazione – CdS

Dopo una settimana piena di lavoro ad Appiano Gentile (raro di questi tempi), l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo in trasferta contro la Sampdoria, lunedì 13 febbraio alle 20:45. Stando alle ultime di formazione riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro è pronto a rilanciare tre big in campo fin qui poco utilizzati.

TRE CAMBI – Sempre più concreta la possibilità di rivedere non solo Romelu Lukaku tra i titolari, ma anche altri due big in campo come Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Il centravanti belga ormai da diverse partite è rientrato pienamente nelle rotazioni di Simone Inzaghi e contro i blucerchiati potrebbe ritrovare la maglia da titolare dato che più gioca e più fa meglio. Discorso diverso per Denzel Dumfries, che dopo il Mondiale non ha ritrovato la tranquillità e la costanza di inizio stagione. Marcelo Brozovic, invece, non gioca da settembre (considerando la pausa Mondiale e l’infortunio a inizio 2023). Per lui qualche minuto nel derby, ma secondo il quotidiano romano dovrebbe tornare in cabina di regia.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

