Sassuolo-Inter è Inzaghi contro Ballardini: striscia aperta da tre anni

In Sassuolo-Inter di stasera (ore 20.45) si ritroveranno contro Simone Inzaghi e Davide Ballardini. E i precedenti sorridono decisamente al tecnico nerazzurro, Campione d’Italia in carica.

PRIMA VOLTA – Stasera in Sassuolo-Inter, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si sfideranno ancora Simone Inzaghi e Davide Ballardini. E per il tecnico nerazzurro si tratta di ricorso storico per certi versi simbolico. Perché l’attuale tecnico dei neroverdi fu il primo avversario del Demone di Piacenza al suo arrivo a Milano, il 21 agosto 2021. All’epoca Ballardini allenava il Genoa, che venne schiantato 4-0 a San Siro dai Campioni d’Italia in carica. E oggi Inzaghi lo ritrova, con il tricolore metaforicamente cucito (di nuovo) sul petto. Con l’obiettivo di proseguire un trend positivo in corso da tre anni.

STRISCIA POSITIVA – Riavvolgendo il nastro, la prima sfida tra Inzaghi e Ballardini risale 5 febbraio 2018. Con il primo allenatore sulla panchina della Lazio, e lo sfidante sempre su quella del Genoa. In quell’occasione Ballardini si impose per 2-1 in casa di biancocelesti. Sarà la prima e ultima vittoria per lui contro Inzaghi. Che invece arriva a Sassuolo-Inter di oggi con un filotto aperto di un solo pareggio e ben quattro vittorie (di cui tre consecutive). Anche qui, un’altra curiosità storica: questa striscia di vittorie si apre il 2 maggio 2021, quando la Lazio batté il Genoa per 4-1, nella domenica che consegnò all’Inter lo Scudetto numero 19. Seguirono poi il 4-0 già citato prima, e il 2-1 esterno della scorsa stagione, quando l’Inter sconfisse la Cremonese di Ballardini. Inzaghi punterà quindi a proseguire questo trend, così da raggiungere anche il traguardo di aver battuto tutte le squadre di questa Serie A. Vendicando inoltre la sconfitta dell’andata, l’unica nel campionato della seconda stella nerazzurra. E avvicinandosi all’obiettivo dei 100 punti.