Dumfries di rientro per Sassuolo-Inter: indizio sul suo utilizzo

Denzel Dumfries ha saltato la gara contro il Torino a causa dell’espulsione nel derby Milan-Inter per uno scontro acceso con Theo Hernandez. Per la gara di questa sera contro il Sassuolo, l’olandese dovrebbe regolarmente tornare in campo dal primo minuto.

RIENTRO – Una giornata di squalifica e via al rientro. Denzel Dumfries si prepara a scendere in campo da titolare per Sassuolo-Inter, partita che assume contorni importanti per i nerazzurri, che vogliono rifarsi non solo dell’unica sconfitta in questo campionato di Serie A (in casa contro i neroverdi a inizio stagione), ma anche, in qualche modo, trovare una sorta di rivalsa dopo il tappeto rosso steso al Milan nell’ultima giornata del campionato 2021-2022. Come da probabili formazioni, sulla destra Dumfries dovrebbe proprio ritrovare il suo posto, con Matteo Darmian atteso da un turno di riposo.

Dumfries, ritorno da titolare per Sassuolo-Inter: un indizio

PROTAGONISTA – A dare un ulteriore segnale sul ritorno di Denzel Dumfries in campo da titolare è la locandina pubblicata dal club nerazzurro sui propri canali social per pubblicizzare Sassuolo-Inter di questa sera.

È proprio l’olandese, infatti, a comparire in bella mostra. Segnale che è il protagonista atteso della partita di questa sera (calcio d’inizio ore 20.45). Con tanta voglia sicuramente di mettersi in mostra da campione d’Italia, dopo aver dovuto saltare la passerella contro il Torino della scorsa domenica a San Siro.

TERZO INCOMODO – E Tajon Buchanan in tutto questo? Due le possibilità, anche in base a come si metterà la partita. La prima prevede un suo ingresso proprio a destra per rilevare il posto di Denzel Dumfries a gara in corso. La seconda è, invece, un suo ingresso a sinistra. Per questa seconda opzione servirebbe o la sostituzione di Carlos Augusto, oppure, in caso di cambio di Alessandro Bastoni, il brasiliano scalerebbe a fare il terzo di sinistra in difesa, lasciando così spazio al canadese in fascia. A meno che Simone Inzaghi non decida di tenere Matteo Darmian fuori per tutta la gara, con Buchanan pronto quindi a prendere il posto di Dumfries.