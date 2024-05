Sassuolo-Inter probabili formazioni 35ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Sassuolo-Inter in Serie A nell’anticipo serale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per una sfida utile solo per la lotta salvezza. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Reggio Emilia – presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” – per la partita della 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic, 13 G. Ferrari ©, 43 Doig; 24 Boloca, 14 Obiang; 11 Bajrami, 42 Thorstvedt, 45 Laurentié; 9 Pinamonti.

A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno; 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 7 Matheus Henrique, 8 Mulattieri, 15 Ceide, 19 Kumbulla, 21 Viti, 23 Volpato, 35 Lipani.

Allenatore: Davide Ballardini

Diffidati: Ferrari e Pedersen.

Squalificato: 44 Tressoldi.

Indisponibili e/o non convocati: 10 D. Berardi, 20 Castillejo, 92 Defrel.

Altri giocatori: 33 Theiner, 34 Scacchetti; 29 Falasca, 30 Loeffen, 31 F. Russo, 32 Leone, 36 Kumi.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte praticamente obbligate in difesa, perché Viti non è al meglio e sulla sinistra agirà dall’inizio quasi sicuramente Doig. In mezzo al campo ballottaggio tra Obiang e Racic, che parte leggermente in svantaggio. Qualche problema di troppo per Ballardini, che rischia di dover rinunciare anche a Thorstvedt sulla trequarti ed è già in pre-allarme Matheus Henrique in caso di ultimo provino negativo. Nessun dubbio in attacco, dove rientra Laurienté.

Probabili formazioni Serie A: le ultime novità su Sassuolo-Inter

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 9 M. Thuram, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 15 Acerbi.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Abbondanti rotazioni per Inzaghi, che sembra intenzionato a modificare metà formazione, a partire da Audero in porta. Bisseck in difesa? A centrocampo Dumfries rientra sulla fascia destra dopo la squalifica con Asllani pronto ad agire in cabina di regia, entrambi affiancati da Frattesi mezzala. In attacco Sanchez in vantaggio su Arnautovic.

NB: Non perdere le ultime novità relative a Sassuolo-Inter di Serie A ma non solo. Tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it – sito, app e social – sempre in diretta e rigorosamente gratis.