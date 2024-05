Marchetti arbitro di Sassuolo-Inter: tanti gol nei precedenti

Marchetti sarà l’arbitro di Sassuolo-Inter, partita della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Sassuolo-Inter sarà la sesta partita per Matteo Marchetti come arbitro dei nerazzurri. L’ultimo ricordo è piuttosto dolce: 3-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Lo scorso 19 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita, a inizio ripresa non vede un fallo di Pedro che rifila un calcione sulla gamba destra di Lautaro Martinez, ma c’è il VAR che interviene prontamente per dare il rigore del momentaneo raddoppio. Grande vittoria anche nell’esordio, 4-0 al Cagliari il 12 dicembre 2021 pure lì con un penalty (ma sbagliato).

I numeri dell’arbitro Marchetti prima di Sassuolo-Inter

IN STAGIONE – Percorso netto per Marchetti come arbitro dell’Inter: cinque partite e cinque vittorie. In stagione altre due: la prima è un’altra goleada, 4-0 contro la Fiorentina lo scorso 3 settembre. Nel primo tempo si dimentica di ammonire Cristiano Biraghi e Arthur, quest’ultimo mancato cartellino manda su tutte le furie Nicolò Barella che protesta in maniera eccessiva e si prende lui il provvedimento disciplinare (rischiando anche qualcosa in più). Nella ripresa netto il rigore per il momentaneo tris, fallo di Oliver Christensen su Marcus Thuram. Poi lo 0-3 contro il Torino del 21 ottobre, con un rigore dato allo scadere perché Ivan Ilic aveva fermato Henrikh Mkhitaryan lanciato a rete. E già prima aveva rischiato Saba Sazonov con un sospetto tocco di mano in area.