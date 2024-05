Sanchez e gli ultimi acuti del ‘Campeon’: a Sassuolo un obiettivo!

Sanchez stasera titolare in Sassuolo-Inter. Il cileno, che a fine stagione lascerà il club, ha ancora un conto in sospeso col campionato.

TANGO AL MAPEI − Verso gli ultimi acuti del Campeon. Stasera Alexis Sanchez dovrebbe giocare dall’inizio in Sassuolo-Inter, match della trentacinquesima giornata di campionato. Il cileno è in vantaggio su Marko Arnautovic, che rispetto al “tocopillano” sta per giocarsi il suo futuro all’Inter. Per Sanchez è ormai tutto scritto: a fine stagione, da campione d’Italia per la seconda volta negli ultimi quattro anni, lascerà definitivamente la Beneamata. Il suo matrimonio in due tempi con l’Inter sta ormai per finire e dal 30 giugno l’asso cileno sarà un ambito free agent. Da capire poi la sua prossima destinazione: ancora in Europa, ritorno in patria o approdo in qualche meta esotica e milionaria. Ma testa a stasera e alle ultime partite con la maglia dell’Inter addosso. Un’ulteriore opportunità per mostrarsi e far brillare il suo talento, mai discusso per la verità, anche al Mapei.

Sassuolo-Inter, Sanchez tra mini tabù e precedente

NUMERI − In questa stagione, Sanchez ha segnato quattro gol e messo a referto altrettanti assist. Gol distribuiti tra Serie A e Champions League. Ma c’è una particolarità, almeno per quanto riguarda le reti in campionato: entrambe sono state segnate solo a San Siro e mai in trasferta. Questa sera, “El Niño”, in coppia con Lautaro Martinez, è pronto a rompere questo tabù. Sanchez ha infatti segnato solamente contro Genoa ed Empoli, rispettivamente il 4 marzo e il primo aprile. Ma in questo 2024, ha cambiato marcia rispetto ad una prima parte di stagione con più ombre che luci: dal 25 febbraio, gara tra Lecce e Inter, ad oggi il bottino di Sanchez è di: due reti e quattro assist in nove partite. A proposito del Sassuolo, l’unico gol segnato da Sanchez contro i neroverdi è datato 28 novembre 2020, nell’anno del diciannovesimo scudetto: Sassuolo-Inter 0-3 (Sanchez, autorete Chiriches e Gagliardini).