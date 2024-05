Lautaro Martinez a secco di gol? La sua crescita sta tutta qui − CdS

Lautaro Martinez non trova il gol con la maglia dell’Inter da oltre due mesi, ma il Toro non si è mai scomposto e anzi vive il momento con una calma olimpica.

UN ALTRO TORO − La crescita e la maturità di Lautaro Martinez si vedono da qui: ovvero dalla mancanza del gol. Il Toro, da oltre due mesi non riesce a trovare la via della rete con la maglia dell’Inter, l’ultimo a fine febbraio contro l’Atalanta. Da lì in avanti, parecchia fatica sottoporta, con tanto di rigore sbagliato contro l’Atletico Madrid durante la cocente lotteria dei rigori nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma il capitano argentino non si è mai scomposto e anzi ha vissuto questo periodo con serenità e maturità. Insomma, l’ha vissuto soltanto e solo per l’Inter. La dimostrazione più lampante domenica scorsa contro il Torino, quando ha deciso di lasciare il rigore del 2-0 al compagno Hakan Calhanoglu. Un gesto, che vale più di mille parole. Un gesto da capitano e leader vero, come nel dire: “Prima c’è la squadra e poi ci sono i singoli”. Ora ritrova il Sassuolo, squadra contro cui ha esordito in campionato nell’agosto del 2018 e con cui ha realizzato una doppietta nel pirotecnico 3-4 nell’ottobre del 2019. Per Lautaro Martinez, il digiuno dal gol non è una novità: gli era successo già tra dicembre 2021 e febbraio 2022 e aprile-agosto 2019. Stasera l’occasione è propizia per ritornare a gonfiare la rete e godersi questa super accoppiata seconda stella-classifica cannonieri.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia