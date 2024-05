Mazzola: «Inter per sempre la mia vita! Solo un’altra squadra così»

Mazzola oggi potrebbe partecipare alla commemorazione per la tragedia di Superga, avvenuta esattamente settantacinque anni fa e nella quale avvenne la scomparsa del padre Valentino. In una lunga intervista per Tuttosport, la bandiera dell’Inter spende parole anche per la sua unica squadra in carriera.

IL RICORDO – Per Sandro Mazzola il 4 maggio non sarà mai una data qualunque, per la scomparsa del padre Valentino. Leader del Grande Torino: «Sono diventato una bandiera nerazzurra, ne sono orgoglioso, l’Inter è stata e sarà per sempre la mia vita. Ma anche il Torino, per via di papà, occuperà per sempre una parte del mio cuore. Se non fosse morto, sarei diventato un giocatore del Torino. È sicuro. È vero che lo voleva l’Inter e che lui era tentato, me lo avevano raccontato, ma io penso che al momento della decisione finale, sì o no, dopo aver parlato col presidente Ferruccio Novo, non se la sarebbe sentita di lasciare il Torino, l’avrebbe visto come un tradimento… E sarebbe rimasto, a costo di guadagnare molto meno. E così io avrei iniziato a giocare nel vivaio granata. Poi magari sarei diventato anch’io una bandiera del Toro, chissà…»

Mazzola e la sua breve parentesi fuori dall’Inter

IN GRANATA – Tolte alcune brevi esperienze al Genoa e al Cagliari, Mazzola da dirigente è stato legato all’Inter come da giocatore. Con un passaggio in granata nel 2000 che ricorda in un altro breve estratto dell’intervista: «C’è stato quel breve periodo da direttore sportivo nel Torino di Francesco Cimminelli e Attilio Romero. Mi chiamarono. Dissi di sì perché era il Torino che mi chiamava. E mi pareva di non poter dire no, al Torino. Ma se fosse stata un’altra squadra… no, grazie, c’è solo l’Inter. Per me la Juventus rappresenta da sempre una sana, grandissima rivalità sportiva. Volevo sempre vincere, anche a costo di lasciarci le penne».

