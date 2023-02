Inter, scelti i titolari a centrocampo ma Inzaghi non rinuncia ad Asllani

L’Inter si prepara a ripartire con il suo centrocampo titolare contro la Sampdoria: torna Marcelo Brozovic al centro con Hakan Calhanoglu a sinistra e Nicolò Barella a destra. E Kristjan Asllani ora? Il club nerazzurro crede in lui: può comunque ritagliarsi il suo spazio.

CENTROCAMPO TITOLARE −Manca sempre meno per la sfida prevista al “Ferraris”, domani sera alle 20:45, tra Sampdoria e Inter. Simone Inzaghi sta ragionando sulla formazione da schierare titolare, con alcune scelte che appaiono più certe di altre. A questo proposito, per quanto riguarda il centrocampo, il tecnico nerazzurro si sta preparando per schierare nuovamente la sua mediana ideale. Tornano infatti Marcelo Brozovic al centro del reparto come regista, affiancato da Nicolò Barella e da Hakan Calhanoglu che ritrova così il suo ruolo naturale (vedi articolo). Ma una domanda sorge spontanea: Kristjan Asllani, a questo punto, riuscirà a ritagliarsi il suo spazio? L’Inter crede in lui e lui stesso ha dimostrato di avere grinta e personalità, oltre a doti tecniche e qualità. Motivi questi per cui la squadra non vuole rinunciare al suo apporto in campo.

L’Inter crede in Asllani: ecco perché può trovare il suo spazio

SPAZIO − Con il ritorno di Brozovic dal 1′, i sostenitori nerazzurri si staranno quindi chiedendo come Asllani potrà ritagliarsi il suo spazio. Simone Inzaghi fin qui l’ha impiegato forse meno delle aspettative, avendo trovato un super Calhanoglu impeccabile in cabina di regia. Nonostante i minuti che non sono stati effettivamente tantissimi, l’Inter crede nel classe 2002 per cui è, tra le altre cose, anche scattato l’obbligo di riscatto dopo la vittoria nel Derby contro il Milan. E c’è un motivo in particolare per cui può trovare più spazio. Perché gli impegni da qui in avanti continuano ad essere tanti e si giocherà in maniera molto ravvicinata. D’altro canto Mkhitaryan le ha giocate praticamente tutte e ha dimostrato di aver bisogno di rifiatare. Inzaghi allora non può e non vuole rinunciare all’italo-albanese sempre più maturo da quando è arrivato a vestire la maglia nerazzurra.