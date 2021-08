Sampdoria, D’Aversa ottiene dalla Juventus. Sarà presente contro l’Inter?

La Sampdoria chiude per un altro colpo di mercato. Dalla Juventus arriva il giovane difensore Radu Dragusin a titolo temporaneo. Il giocatore sarà prossimo avversario dell’Inter in campionato

COLPO − La Sampdoria ha chiuso per un altro giocatore della Juventus. Dopo l’arrivo di Ihattaren (vedi articolo), i blucerchiati prendono un altro giovane bianconero. Si tratta di Radu Dragusin, classe 2002, di nazionalità rumena. Il difensore arriva in prestito e potrebbe, dunque, essere a disposizione di Roberto D’Aversa in vista di Sampdoria-Inter. I nerazzurri, infatti, incroceranno la squadra ligure subito dopo la sosta per le nazionali allo stadio Luigi Ferraris di Genova.