Gagliardini resta a Milano: l’Inter smentisce qualsiasi tipo di scambio con la Roma – SI

Gagliardini continuerà la sua stagione a Milano. La pista Roma, ipotizzata nelle ultime ore senza alcuna conferma, non è mai stata in piedi. Come raccolto da “Sportitalia”, per l’Inter non esiste nessun tipo di operazione di scambio con la società giallorossa

SCAMBIO INVENTATO – Non avverrà nessuno scambio sull’asse Milano-Roma nelle ultime ore di mercato. L’Inter smentisce ogni tipo di operazione che possa coinvolgere il classe ’98 Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma ma non in direzione Milano. Pertanto, non farà il percorso inverso Roberto Gagliardini, che resterà in maglia nerazzurra. A confermare la smentita della fake news sullo scambio di prestiti Gagliardini-Villar è Gianluigi Longari – giornalista di “Sportitalia” – direttamente dallo Sheraton Hotel di Milano. Il mercato nerazzurro in queste ultimissime ore va ormai verso la strada tracciata, nonostante l’ultima novità Fernando Llorente (vedi articolo).