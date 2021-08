Sampdoria-Inter, per D’Aversa in arrivo un rinforzo dal PSV

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi, dopo aver ottenuto solo un punto in due partite di campionato. In arrivo Ihattaren che potrebbe già esserci in Sampdoria-Inter dopo la sosta

RINFORZI − La Sampdoria sta per chiudere l’arrivo di Mohamed Ihattarren, gioiellino olandese classe 2022 del PSV. Il giocatore arriverà in Italia grazie alla Juventus che poi lo girerà proprio alla società blucerchiata. Come riporta Alfredo Pedullà il centrocampista, nonostante la giovane età, non sarà aggregato con la formazione under 23 bensì sarà subito inserito in prima squadra. Si tratta di un trequartista, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e dotato di ottima tecnica. Nel 2019 è stato inserito nella lista UEFA dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-20. Il ragazzo potrebbe essere a disposizione di Roberto D’Aversa in vista di Sampdoria-Inter, gara della terza giornata di Serie A.