Llorente si è offerto all’Inter e attende una risposta (anche a mercato chiuso) – SI

Llorente prova il colpo grosso di fine mercato. Anche a mercato chiuso, se possibile. Come riportato da “Sportitalia”, l’attaccante spagnolo ex Udinese si è proposto all’Inter per completare il reparto offensivo nerazzurro

QUINTA PUNTA – Rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto con l’Udinese in data 30 giugno 2021, Fernando Llorente non lascia da parte il sogno italiano. Anzi, dopo due mesi prova a raddoppiare! Il classe ’85 spagnolo, attraverso il proprio entourage, si è offerto all’Inter per il ruolo di quinto attaccante. Ovvero da centravanti vice di Edin Dzeko, ruolo attualmente ricoperto dal richiestissimo classe 2001 Martin Satriano (vedi focus). L’Inter, che considera già “chiuso” il suo mercato in entrata, non ha ancora dato una risposta agli agenti di Llorente. Nelle prossime ore, però, la risposta ufficiale arriverà. Anche perché l’operazione potrebbe andare in porto a mercato chiuso, perché svincolato. Quindi, eventualmente, anche dopo le ore 20:00 di oggi. La società nerazzurra non sembra intenzionata ad accettare la proposta Llorente last minute.