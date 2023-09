Precedenti Real Sociedad-Inter: una trasferta lontana nel tempo

Real Sociedad-Inter si giocherà alle ore 21 e i precedenti sono pochissimi: due confronti diretti, uno in casa e uno in Spagna. Abbastanza lontani nel tempo.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il Real Sociedad-Inter numero 2 in trasferta. È la prima volta che le due squadre si affrontano in Champions League, perché il precedente incrocio risale alla Coppa UEFA 1979-1980. Anche lì era l’esordio europeo, ai trentaduesimi di finale. L’andata si gioca a San Siro, con un 3-0 il 19 settembre 1979 firmato tutto nella ripresa da Carlo Muraro (46′), Giuseppe Baresi (48′) e Gianpiero Marini (78′). Punteggio che sembra mettere al riparo dai problemi, ma che in Spagna rischia di essere ribaltato. Il 3 ottobre dello stesso anno la Real Sociedad si impone 2-0 al ritorno, con la doppietta di Jesus Maria Satrustegui al 21′ e 73′, ma non riesce a riprendere l’Inter. Con la squadra di Eugenio Bersellini che, nella stessa stagione, vincerà poi la Serie A. In tempi più recenti si ricorda un’amichevole il 23 agosto 2003 a Lucca per il Trofeo Pirelli, 1-0 gol all’11’ di Andy van der Meyde. In campo europeo la Real Sociedad è alla quinta partecipazione fra Coppa dei Campioni e Champions League, col miglior risultato la semifinale nel 1982-1983 (eliminata dall’Amburgo che poi superò la Juventus in finale).