Pioli fa la conta in attacco per Inter-Milan e non ha scelte: ecco la situazione – Sky

Pioli in emergenza offensiva in vista di Inter-Milan di sabato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Milan la scelta del centravanti è praticamente obbligata per via delle condizioni delle altre punte rossonere

ATTACCO OBBLIGATO – A differenza di Simone Inzaghi che dovrà scegliere con chi completare l’attacco dell’Inter (vedi aggiornamento), il Milan di Stefano Pioli ha scelte pressoché obbligate. A Milanello al momento è disponibile solo il francese Olivier Giroud, che è carico e pronto a scendere in campo da titolare. Problemi per tutti gli altri attaccanti di Pioli. Il croato Ante Rebic nella giornata di oggi ha svolto solo allenamento personalizzato in campo. Lo svedese Zlatan Ibrahimovic nemmeno quello. Per l’ex attaccante dell’Inter allenamento solo in palestra. Il serbo Marko Lazetic è appena arrivato e comunque non avrebbe mai avuto chance dal 1′ nel Derby di Milano, essendo un classe 2004. Secondo quanto appreso dal giornalista Manuel Baiocchini – inviato di Sky Sport presso Milanello – non ci sono dubbi: Pioli dovrà scegliere Giroud in Inter-Milan di sabato.