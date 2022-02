Inter, quanti minuti entrano ed escono dopo il mercato di gennaio: tutti i dati

Inter molto attenta al rapporto entrate-uscite nel suo mercato invernale. Gli ultimi arrivati, per motivi diversi, non sono certo stakanovisti della prima parte di stagione ma prendono il posto di due che in maglia nerazzurra rivestivano un ruolo nemmeno secondario. I dati riguardanti il minutaggio lo dimostrano

DUE PER DUE – Chiuso il mercato di gennaio con soddisfazione pressoché sorprendente, è tempo di analizzare cos’è effettivamente cambiato in casa nerazzurra. L’Inter accoglie Robin Gosens (Atalanta) e Felipe Caicedo (Genoa) in sostituzione numerica di Stefano Sensi (Sampdoria) e Martin Satriano (Brest). Sulla carta, due riserve utili nelle rotazioni fino a fine stagione al posto di due riserve poco coinvolte a inizio stagione. In attesa di vedere i nuovi acquisti in campo, vale la pena chiedersi com’è andata la prima parte di stagione dei quattro protagonisti del mercato di riparazione interista a livello di minutaggio. Spoiler: il saldo è positivo da qualsiasi punto di vista.

CHI ENTRA – Gosens viene da 590 minuti e due gol in otto partite (in media poco meno di 74 minuti a prestazione), prima dell’infortunio. Caicedo, paradossalmente, tra un infortunio all’altro totalizza appena 376 minuti e un gol in dieci partite (poco meno di 38 minuti a prestazione). In totale, circa 966 minuti in “entrata” per l’Inter. Poco più di dieci partite e mezzo nelle gambe in due, vale a dire almeno cinque a testa. Come noto, l’infortunio finora ha condizionato la stagione di Gosens, ma anche quella di Caicedo. Ed è un fattore che non va sottovalutato vista la deludente prima parte di stagione e i margini di miglioramento nella seconda. Comunque, tra Bergamo e Genova i due hanno trovato più spazio di chi è appena andato via. Molto di più.

CHI ESCE – Sensi, infatti, con soli 224 minuti e un gol in dodici partite (poco meno di 19 minuti a prestazione), è dietro ai due nuovi acquisti. Infine, Satriano con 51 minuti in quattro partite (poco meno di 13 minuti a prestazione) non è nemmeno classificabile. In totale, 275 minuti in “uscita” per l’Inter. Tutti i dati sono comprensivi dei minuti di recupero. In due, appena tre partite nelle gambe. Praticamente una partita intera e un tempo a testa, in media. Sensi e Satriano a Milano con Simone Inzaghi non sarebbero stati presi in considerazioni come prime scelte dalla panchina, Gosens e Caicedo sicuramente sì. E difficilmente riusciranno a fare peggio dei propri predecessori. Anzi, a giudicare dalle partite ancora in calendario, la vera stagione dell’Inter inizia ora. Con Caicedo da subito e poi anche Gosens, una volta recuperato.