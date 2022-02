Lautaro Martinez aiutato dal fattore temporale: scelta sicura in Inter-Milan – Sky

Lautaro Martinez vede una maglia da titolare per Inter-Milan e sembrano non esserci più molti dubbi su questa scelta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro dell’attaccante argentino è il fattore decisivo per risolvere l’unico vero ballottaggio di Inzaghi

TANDEM OBBLIGATO – Stanno tutti bene ad Appiano Gentile, dove in vista di Inter-Milan di sabato mancano solo gli ultimi due nazionali. L’argentino Lautaro Martinez torna stasera, quindi si allenerà già da domani. Il cileno Alexis Sanchez arriva domani, pertanto inizierà ad allenarsi solo venerdì. Per questo motivo “temporale” Lautaro Martinez è favorito su Sanchez per affiancare Edin Dzeko in attacco. Come riportato dal giornalista Andrea Paventi – inviato di Sky Sport presso Appiano Gentile -, che la coppia scelta in attacco da Simone Inzaghi per il Derby di Milano sia Dzeko-Lautaro Martinez è piuttosto sicuro. Poi, per il resto, dovrebbe essere tutto confermato come previsto.