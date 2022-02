Padovan: «Inter fuori dalla lotta scudetto? Classifica dice il contrario ma…»

Giancarlo Padovan, presente su Sky Sport 24, ha commentato uno studio dell’esperto di marketing digitale Massimo Fellini sul sentiment dei tifosi di calcio italiani in merito allo lotta scudetto tra Inter, Napoli, Milan e Juventus

SCUDETTO − Padovan a proposito di uno studio sul sentiment dei tifosi italiani sulla lotta per il titolo: «Inter e Napoli fuori dalla lotta dello scudetto nel sentiment dei tifosi? La classifica dice il contrario, la qualità delle due rose indicherebbero una potenziale lotta fra le due squadre. Inter e Napoli devono stare su per l’andamento, per il mercato fatto. Per tutta una serie di fattori, stempererei l’emotività. Giusto che ovviamente i tifosi credano sul ritorno della Juventus e sul progetto di Stefano Pioli. Juventus? Per lo scudetto la vedo francamente improbabile, ci dovrebbe essere il crollo di tre squadre davanti. Lo vedo improponibile ma il calcio ci ha insegnato di tutto. Il 5 maggio ero all’Olimpico e ho visto una squadra di 11 vs 5 perdere 4-2».