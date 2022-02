Ventura: «Inter, rosa migliore ma ha sofferto col Venezia. È tutto aperto»

L’ex allenatore della Nazionale, Ventura, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Tra i temi affrontati, c’è stato quello sulla lotta scudetto con Inter, Napoli e Milan ancora in corsa

LOTTA SCUDETTO − Gian Piero Ventura sulla corsa al titolo: «Credo che con un girone di ritorno da giocare tutto è ancora aperto. L’Inter ha la rosa migliore, è campione d’Italia ma è pur sempre la squadra che ha sofferto con il Venezia. Il Napoli deve credere nello scudetto, ci sono tutti i presupposti per farcela. Chiaro che se l’Inter vince con Milan e Napoli è giusto che tutti si alzino in piedi ad applaudire, vorrebbe dire avere il 75% di scudetto in mano».