VIDEO – Caicedo, l’Inter: «Milano ed Ecuador, un’altra cosa in comune!»

Caicedo è il nuovo attaccante dell’Inter, un uomo che Inzaghi conosce molto bene e che potrebbe tornare utile a iniziare dal derby. Il club nerazzurro dà il consueto benvenuto social all’ex Lazio con un video che accomuna Milano ed Ecuador

MILANO-ECUADOR – Felice Caicedo è il nuovo attaccante dell’Inter. L’ecuadoriano, che sarà a disposizione di Simone Inzaghi già per la sfida con il Milan in programma sabato alle ore 18.00, ha ricevuto il consueto benvenuto social del club nerazzurro. “Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune. In città e in campo, Felipe Caicedo! Benvenuto”, scrive l’Inter su Twitter.

🇪🇨 | BENVENUTO Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune.

In città e in campo, @FelipaoCaicedo!#WelcomeFelipe pic.twitter.com/Ao6aXZKMVh — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 2, 2022

“IM Felice, IM Inter”, risponde l’attaccante. Non resta che vederlo in campo.