Pagelle Inter-Real Madrid: Gagliardini horror, Vidal danno. Perisic ci prova

Inter-Real-Madrid-Pagelle

Pagelle Inter-Real Madrid: Antonio Conte si affida ancora una volta a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco (qui le formazioni ufficiali), ma stavolta non trova gol. Pessima prestazione del centrocampo, orfano per gran parte della partita di Vidal espulso. Male Gagliardini, si salva Perisic

HANDANOVIC 5,5: Non riesce a neutralizzare il rigore di Hazard. Viene chiamato in causa poche altre volte, ma subisce due gol.

SKRINIAR 5: Capisce veramente poco nel possesso palla del Real Madrid. Tanti interventi sbagliati o poco reattivi.

DE VRIJ 5: Ancora una volta irriconoscibile. Non copre i buchi in mezzo, regala un paio di palloni agli avversari e impostazione scolastica.

BASTONI 5,5: In copertura deve ancora crescere molto come aggressività e tempismo. In impostazione, però, meglio degli altri.

– D’AMBROSIO 5,5: Cerca di metterci fisicità e aggressività, ma a volte fa confusione.

