Inter-Monza, pagelle: Lautaro Martinez da 8. Thuram già diverso 6,5!

L’Inter vince 2-0 in casa contro il Monza grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, ma ottime risposte da parte di tutta la squadra, soprattutto i nuovi acquisti (vedi report). Ecco le pagelle di Inter-Monza

YANN SOMMER 6 – Ottimo inizio da parte del nuovo portiere dell’Inter, impegnato più dai compagni di squadra che dagli avversari. Portiere sicuramente diverso da André Onana con i piedi, ma risponde presente quando serve e lo fa nel migliore dei modi senza subire gol all’esordio.

Inter-Monza, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6 – Altra partita solida del difensore adattato a centrale difensivo, un ruolo che ormai ha fatto suo dalla scorsa stagione. In attesa di scoprire il futuro di Benjamin Pavard, Darmian al momento non ci pensa e mette in mostra un’altra prestazione importante.

– dall’82’ YANN BISSECK – SV

STEFAN DE VRIJ 6,5 – Sostituisce l’infortunato Francesco Acerbi e lo fa nel migliore dei modi al centro della difesa. Grande personalità, così come grande gli interventi e la leadership nella retroguardia. Quasi un giocatore diverso rispetto quello visto (raramente) la scorsa stagione. Ottima prestazione la sua.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Ormai un veterano in difesa, nonostante la giovane età. Bastoni non si limita a difendere, ma aumenta continuamente il suo raggio d’azione proponendosi anche in attacco, spesso in sovrapposizione dell’esterno o del centrocampista stesso.

Inter-Monza, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6,5 – Pronti via, buona prestazione dell’esterno olandese che corre tanto sulla fascia nonostante sia ancora calcio di agosto. La condizione è ottima, così come anche la concentrazione in difesa. Sforna subito il primo assist in favore di Lautaro Martinez e sente la competizione dietro.

– dal 67′ JUAN CUADRADO 6 – Uno dei pochi giocatori a disposizione in panchina capace di puntare l’uomo e se è il caso anche superarlo. Impensierisce continuamente la difesa avversaria e il suo ingresso a partita in corso crea sempre dei problemi. Enorme vantaggio a disposizione di mister Inzaghi.

NICOLO BARELLA 6,5 – Dopo qualche errore iniziale dal punto di vista della precisione, col passare dei minuti cresce il rendimento e la qualità. Tocchi di prima, rapidità e intelligenza tattica: Barella è tutto questo.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Luci a San Siro, il faro porta il nome di Hakan Calhanoglu. Come un gol l’intervento in scivolata su Kyriakopoulos che a inizio secondo tempo a pochi passi dalla porta ha sfiorato un gol, ma il turco ha chiuso benissimo. Davanti la difesa è ormai una sicurezza, il gioco dell’Inter passa quasi tutto dai suoi piedi.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Indispensabile. L’arrivo di Frattesi aumenta sicuramente la qualità del centrocampo, ma non impensierisce l’armeno che resta in campo novantasei minuti in campo, giusto per sottolineare la sua importante. L’esperienza non si compra da nessuna parte.

FEDERICO DIMARCO 6 – Altra partita di personalità per lui. Il titolare sulla fascia è lui nonostante il nuovo arrivato. Pericoloso con almeno tre conclusioni potenti in porta. Il “problema” riguarda la continuità: dura praticamente un’ora, ma questo favorisce i cambi di Inzaghi.

– dal 65′ CARLOS AUGUSTO 6 – Ottimo ingresso sulla fascia. Subito propositivo, sembra non aver subito un palcoscenico importante come quello di San Siro. Entrato nel secondo tempo, offre una soluzione in più sulle fasce e si rende subito pericoloso sfiorando un gol di testa da calcio piazzato.

Inter-Monza, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – Una certezza non solo in attacco, ma per la squadra in generale. Trasmette fiducia e positività, sente sua la fascia da capitano e si vede. La doppietta all’esordio in questo campionato lo dimostra

– dal 79′ DAVIDE FRATTESI SV

MARCUS THURAM 6,5 – Buona la prima, fa quello che Inzaghi gli chiede spalle la porta dialogando bene con i compagni. Qualcosa di sicuramente diverso rispetto le prime uscite in amichevole. In un ruolo quasi nuovo per lui e in un campionato totalmente diverso, avrà tempo per migliorare le sue prestazioni, così come quella vista subito stasera all’esordio.

– dal 67′ MARKO ARNAUTOVIC 7 – Sorprendente il suo contributo all’esordio a San Siro, anche se per “esordio” si fa per dire, dato che proprio con l’Inter ha già vinto tutto tredici anni fa. Giocatore diverso da Thuram ma allo stesso modo utile. Si (ri)presenta nel migliore dei modi fornendo un assist e mettendo in mostra tanta grinta. La voglia di riscatto c’è ed è evidente.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – La sua Inter inizia al meglio la sua Serie A 2023-2024 abttendo 2-0 in casa il Monza. Sulla scia della scorsa stagione, come se non fosse mai andato in vacanza. Protagonista assoluto della serata capitan Lautaro Martinez autore della doppietta decisiva con un gol per tempo. Vantaggio firmato già all’8′ deviando l’assist di Dumfries anticipando l’ex compagno di squadra D’Ambrosio. Il raddoppio arriva al 76′ ancora con l’argentino su assist del nuovo acquisto Arnautovic. La squadra è attenta e organizzata in ogni reparto, in una sfida sicuramente non facile contro il Monza. La gestione dei cambi è ottimale: nel secondo tempo cambia entrambe le fasce e inserisce qualità. Cambia anche l’attacco con l’ingresso di Marko Arnautovic, autore di un assist. Anche la scelta sulla formazione iniziale gli dà ragione.

Le pagelle degli avversari: il Monza di Palladino

MONZA – Di Gregorio; D’Ambrosio 5 (Pedro Pereira), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (Birindelli), Gagliardini 5 (Machin), Pessina, Kyriakopoulos (Valentin Carboni SV); Colpani; Caprari, Maric (Dany Mota). All. Palladino