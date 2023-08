Palladino: «Rimasti in partita per 70 minuti, Inter molto forte»

Raffaele Palladino ha espresso il suo parere sulla sconfitta odierna del suo Monza con l’Inter a San Siro intercettato da Sky Sport.

DELUSIONE – Raffaele Palladino così: «Intanto parliamo di quest’anno, concentriamoci altrimenti rimaniamo ancorati alla passata stagione. Loro molto forti, giocatori molto forti e grande allenatore, vanno fatti i complimenti a loro per l’ottima partita. Per 70 minuti siamo rimasti in partita, il dispiacere è che abbiamo preso i 2 gol in costruzione nostra. Su questi concetti di solito lavoriamo bene, sul 2-0 si è chiuso tutto. Queste partite servono a farti capire la condizione, cosa ci serve e su cosa dobbiamo lavorare meglio. Queste squadre ti fanno vedere i tuoi difetti, ben venga che abbiamo affrontato una grande squadra. Io sono felice dei miei calciatori, è un’ossatura importante e dobbiamo continuare la crescita. Dobbiamo lavorare sugli errori fatti, la strada è presa. L’Inter si è difesa molto bassa, non ci ha dato profondità e hanno giocato molto di ripartenza. In classifica l’obiettivo è la salvezza, anche se succederà all’ultima giornata festeggeremo. Anno complicato, sono andati via in tanti e le squadre ti aspettano in maniera diversa rispetto allo scorso anno. Siamo consapevoli di dover lottare, non dobbiamo perdere i nostri principi e lo spirito. I ragazzi lo sanno benissimo»

Palladino e il mercato

MERCATO – Il tecnico ha continuato: «Colombo mi piace tantissimo, ben venga se dovesse arrivare. Ha le caratteristiche che cerchiamo, siamo nelle mani di Galliani che è davvero molto bravo e sa cosa ci serve. Sappiamo il nostro percorso di crescita. La squadra non è completa, c’è il mercato aperto e Galliani se ne sta occupando. Sappiamo che ci manca qualcosa in mezzo al campo e davanti per alzare il livello. Continuo a studiare sempre, ho fatto il master a Coverciano e abbiamo fatto lezioni bellissime. La scuola ti forma e ti aiuta tanto, abbiamo avuto tantissimi allenatori come Bielsa, Allegri, Sarri o De Zerbi che ci hanno insegnato. La condivisione con i compagni di classe è stata molto importante».