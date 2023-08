Inzaghi: «Difensore? La società fa di tutto! La spiegazione su Correa»

Inzaghi prosegue la serie di dichiarazioni dopo Inter-Monza 2-0, il buon esordio in stagione di stasera. L’allenatore ha appena concluso la consueta conferenza: così si è espresso dalla sala stampa del Meazza.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Monza.

Il mancato utilizzo di Correa un segnale per il mercato?

Assolutamente no, è una scelta. Avevo Mkhitaryan che stava facendo bene in una posizione non comune per lui. Avevo dieci giocatori in panchina e dovevo scegliere, sono contento. Oltre a Correa altri giocatori non sono subentrati.

Attacco a posto così? Si è vista un po’ di leziosità in certi frangenti.

Per quanto riguarda il mercato e l’attacco dovremo sempre rimanere vigili, perché chiude alla fine del mese e abbiamo la variabile araba: non si può sapere quello che può succedere. Sicuramente manca un giocatore in difesa importante e la società sta facendo di tutto per portarlo a Milano.

Inzaghi, era questo il mercato preventivato?

Assieme alla società si era deciso di cambiare. Abbiamo cambiato tanto, è in atto un cambiamento importante. Abbiamo perso giocatori che in Italia erano tra i migliori del loro ruolo, ne sono arrivati tanti giovani e altri più esperti che aiuteranno gli altri a dare il meglio.

Si aspettava i nuovi subito così inseriti nel gioco dell’Inter?

Sì, perché si sono allenati molto bene. A parte Arnautovic, che ha fatto tre allenamenti ottimi con spirito e voglia, gli altri li conoscete benissimo. Parlo dei quattro subentrati, il quinto è Bisseck che viene da un altro campionato. Avevo Darmian che nel primo tempo ha preso una brutta contusione e ho voluto lanciare questo ragazzo, che dal 13 luglio sta lavorando molto bene.

Il motivo del cambio modulo?

No, era sempre 3-5-2 con Mkhitaryan avanzato.

Inzaghi, sta parlando tanto di mercato arabo. C’è qualche problema per l’Inter?

No, per tutti. Con questa variabile del mercato aperto, anche con quello che succede in altri campionati, magari hai in testa delle idee che in pochi giorni possono cambiare. Spero non sia il mio caso, poi dobbiamo fare qualcosa in entrata perché abbiamo un ruolo scoperto e voglio due giocatori per ogni posizione che possano avere concorrenza fra di loro.