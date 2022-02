Napoli-Inter, Dimarco è il sostituto ideale di Bastoni?

L’Inter è pronta a sfidare il Napoli stasera alle 18 al Maradona. Una sfida decisiva per lo scudetto? Forse è presto in quanto siamo solo a febbraio ma intanto è una sfida importante per morale e classifica. I nerazzurri in difesa non avranno Alessandro Bastoni, dunque ecco la soluzione.

ALTERNATIVA – Non ci sarà come detto Bastoni in difesa, sia perché il difensore è squalificato sia perché è anche infortunato (vedi articolo). Al suo posto si giocano la maglia da titolare in due, Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio. Nei giorni scorsi, vista anche la buona gara disputata contro la Roma in Coppa Italia, si pensava che D’Ambrosio potesse giocare dal primo minuto. Nelle ultime ore però Dimarco ha superato il compagno di squadra nelle idee di Inzaghi (vedi articolo). E’ la soluzione giusta? Dimarco ormai viene considerato un terzo difensore di sinistra, non più esterno come sostituto di Perisic. Il giocatore ha un’abilità elevata di spingere e proporsi in avanti e questo potrebbe essere un fattore per scardinare la difesa del Napoli. Ma bisognerà fare attenzione anche alla ripartenza dei partenopei. Se Dimarco spingesse più del dovuto infatti, Politano e co. da quella parte potrebbero far male. Con D’Ambrosio però, le cose sarebbero diverse.