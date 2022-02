Napoli-Inter: le probabili formazioni della 25ª giornata di Serie A

Napoli-Inter è l’anticipo pre-serale di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Spalletti mentre quelli di Inzaghi sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso lo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli per la partita della 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter in Serie A

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 L. Insigne (C); 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella; 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 99 Anguissa.

Allenatore: Luciano Spalletti

Diffidati: Rrahamani, Anguissa e Demme.

Squalificati: –

Indisponibili: 3 Tuanzebe, 11 Lozano.

Ultime notizie: I problemi di Spalletti sono legati alla Coppa d’Africa. In difesa Juan Jesus è pronto ma solo se Koulibaly non dà le giuste garanzie dal 1′. Idem a centrocampo, dove Anguissa va verso la panchina in favore di Lobotka. In attacco nessun problema, dato che Ounas non mette a rischio la titolarità dell’ex Politano.

Napoli-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Brozovic, Vidal e Lautaro Martinez.

Squalificato: 95 A. Bastoni.

Indisponibili: Brazao; 8 Vecino, 18 Gosens, 19 J. Correa.

Ultime notizie: Il grande dubbio è in difesa per completare il terzetto, definendo anche la posizione di Skriniar tra centro-destra e centro-sinistra. D’Ambrosio è in vantaggio su Dimarco. A centrocampo Dumfries panchinerà Darmian sulla destra. In attacco Sanchez insidia i due titolarissimi, ma Dzeko e soprattutto Lautaro Martinez sembrano sicuri del posto.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Napoli-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.