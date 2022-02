L’attacco dell’Inter contro la difesa del Napoli: serve una prova maiuscola

Napoli-Inter chiama gli attaccanti nerazzurri ad una prova di livello. Dzeko, Sanchez e Lautaro Martinez devono incidere con la qualità.

ATTACCANTI SOTTO ESAME – L’Inter è il miglior attacco della Serie A. Il Napoli la miglior difesa. Lo scontro è servito. Ma per i nerazzurri il concetto va un attimo approfondito. I numeri offensivi infatti coinvolgono tutta la squadra. Merito di Inzaghi e del gioco collettivo. Gli attaccanti nello specifico invece hanno qualcosa da dimostrare. E da farsi perdonare.

NUMERI DA MIGLIORARE – Vediamo i numeri in Serie A. Correa è infortunato, quindi ovviamente lo escludiamo dal discorso. Ma se volete il conto i suoi ultimi gol sono datati 31 ottobre, con l’Udinese. Parlando dei disponibili, Lautaro Martinez non segna dal 17 dicembre con la Salernitana. Sono cinque partite. Anche Sanchez ha il suo ultimo gol in quella gara, quindi anche per lui parliamo di cinque partite senza squilli. Infine Dzeko. Ha segnato col Venezia, due partite fa. Ma in generale dal 16 ottobre il suo score recita tre gol (con Juventus, Roma e appunto Venezia) in 15 partite giocate. All’Inter insomma mancano gli squilli delle sue punte.

SERVE INCIDERE – Un segnale di presenza degli attaccanti a Napoli col Napoli sarebbe importante. Per Inzaghi e per tutta la squadra. Per attaccare una difesa così solida, da 16 gol subiti in 24 partite, non si può prescindere dal contributo delle punte. Nel gioco e in non possesso lavorano sempre molto, sia chiaro. Ma serve la qualità, la giocata, il gol. Serve incidere attivamente. Come con la Roma in Coppa Italia. Napoli-Inter è un esame, ma può diventare un’occasione. E per coglierla servono Dzeko, Sanchez e Lautaro Martinez.