Nota tattica di Inter-Roma: Dzeko e Sanchez rispondono presente

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Roma di Coppa Italia parliamo della prestazione di Dzeko e Sanchez.

ATTACCANTI PRESENTI – Proprio nel periodo di maggior critiche alle punte Edin Dzeko e Alexis Sanchez rispondono presente. Inter-Roma è stata decisa proprio da loro, dal numero 9 e dal numero 7. Due gol, belli e difficili, che hanno segnato il risultato finale. Uno a inizio partita, uno nel secondo tempo. Le reti che servivano, al momento giusto.

COPPIA EFFICACE – Entrambe le punte si sono fatte vedere. Sanchez ha toccato 51 palloni, mentre Dzeko si è fermato a 33 giocando però 20 minuti di meno. Gli attaccanti, entrambi finalmente, sono stati un riferimento verticale per il gioco della squadra. Come con l’Atalanta (dove però erano stati disastrosi, come potete leggere QUI e QUI) Inzaghi ha fatto giocare il bosniaco alle spalle del cileno, come potete vedere nelle posizioni medie elaborate dal report della Lega Serie A. Questa è l’Inter nel primo tempo:

E questa nel secondo:

Il numero 9 nelle idee del tecnico è sempre il primo riferimento per uscire dalla difesa. Stavolta però il numero 7 si è ben adattato ai suoi movimenti, trovando spazi e gestendo la manovra in rifinitura.

RUOLI MISTI – Dzeko pur partendo da dietro e occupandosi di parte dell’impostazione è stato il più presente in area durante Inter-Roma. Da vero 9 ha segnato il primo gol, ed è primo nella partita per conclusioni e tiri in porta. Inoltre ha subito anche 4 falli. Sanchez, pur partendo da più avanti, è stato il rifinitore della squadra. Primo per passaggi sulla 3/4 riusciti, primo per passaggi chiave e occasioni da gol, compreso come ovvio lo splendido 2-0. Un lavoro di coppia con equilibri particolari. Ma finalmente risultato efficace.